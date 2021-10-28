Вічні, прем'єра фільму та ексклюзивне інтерв'ю з актором Річардом Маденом

Не можеш дочекатися нового шедевра від Marvel? Тоді радій, бо вже 4 листопада кіновсесвіт презентує свій новий супергеройський фільм із назвою «Вічні»

Черговий кіношедевр «Вічні» за однойменним коміксом розповість про події після несподіваної трагедії у фільмі «Месники: Завершення». Безсмертна інопланетна раса Вічні, створена Небожителями, таємно існувала не Землі понад сім тисяч років. Їхній спокій порушило вторгнення інших інопланетних істот, Девіантів. Тепер 10 супергероїв мають об’єднатися, щоб врятувати людство. У фільмі зіграли Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кумейл Нанджіані, Лорен Рідлофф, Браян Тайрі Генрі, Сальма Хаєк, Лія МакГ’ю, Дон Лі, Баррі Кіоган, Джемма Чан та Кіт Герінґтон.

Якими будуть Вічні? На що вони здатні? Як і де проходили зйомки? Про все це Новий канал спільно з дистриб’ютором Kinomania дізнався в ексклюзивному інтерв’ю з виконавцем однієї з головних ролей актором Річардом Медденом, який полюбився глядачам за роль Робба Старка у серіалі «Гра престолів».

– Розкажіть, будь ласка, детальніше про свого персонажа.

– Я граю Ікаріса, одного з десяти Вічних. Він вміє стріляти лазерами з очей, літати та має надзвичайну силу. Думаю, що на початку фільму для мого героя найважливішим є те ж, що і для всіх Вічних, які намагаються захистити розумне життя на Землі. Та потім в нього виникають почуття до Серсі, ще однієї з Вічних, і для нього це стає головним. Ікаріс – права рука персонажа Аджак, яку грає Сальма Хаєк. Він вірний солдат. Та постійно вагається між тим, що краще для нього як для живої істоти і тим, що правильно для загального блага. Намагається впоратися з почуттям провини, яке виникає, якщо зробити вибір на користь лише чогось одного.

Цікавий факт. Дизайнер-постановник фільму Єва Сюарт провела години в Музеї науки в Лондоні, уважно роздивляючись метеори, досліджуючи текстури та кольори, щоб потім разом із командою відтворити внутрішню частину метеора у космічному кораблі Вічних.

– Що спільного між вами та вашим персонажем Ікарісом?

– Правду кажучи, ми дуже різні. Я не вмію літати, стріляти лазерами з очей та не маю суперсили – а це одна з тих речей, якою я б справді хотів володіти (сміється). Якщо говорити про спільне, то ми обидва залишаємося вірними своїм принципам і маємо почуття обов’язку та відданості. Приблизно такі паралелі можна провести між нами, але доволі важко шукати спільне з тим, хто живе тисячі років.

– Як виглядає Ікаріс у звичайному житті та у своїх обладунках супергероя?

– Ікаріс – супергерой носить чудове блакитне вбрання, такий собі броньований костюм, що чудово підходить для польотів і бою. А в реальному житті Вічні пристосовуються до того часу, в якому живуть. З плином століть вони змінюють свій одяг відповідно до сучасності, щоб не виділятися з-поміж людей.

Цікавий факт. Для акторів, які грають Вічних, були зроблені зліпки їхніх тіл, щоб костюми супергероїв, тканина для яких створювалася за допомогою особливих технологій, сиділи на них ідеально. Для кожного персонажа було виготовлено приблизно шість костюмів супергероїв. Розробка та виготовлення перших костюмів тривали близько п’яти місяців. На наступні знадобилося два-три тижні.

– Пригадайте той момент, коли ви вперше приміряли костюм Ікаріса. Що ви відчували?

– Приміряти костюм вперше було досить цікаво. Над ним працювали кілька місяців, намагаючись вивести правильний відтінок блакитного та зробити точний дизайн елементів. Костюмери хотіли зрозуміти, в чому буде зручно рухатися та відтворювати всі сцени бійок, а також що виглядатиме доречно для героїв у майбутньому. Завжди цікаво спостерігати, як чиїсь задумки стають реальністю.

– Як вам вдалося спрацюватися з колегами по фільму?

– Мені дуже пощастило, що я досить близький з Джеммою Чан, з якою дружимо вже більше десяти років. Це, звісно, не тисячі років, як у наших героїв, але знали одне одного задовго до початку зйомок, тому це допомогло збудувати певну довіру та налагодити стосунки з командою акторів.

Цікавий факт. В оригінальному озвучуванні окрім англійської, у фільмі розмовляють і пишуть також шумерською, вавилонською, арабською, іспанською мовами, санскритом, гінді. Акторам довелося працювати з професіоналами, щоб правильно вимовляти репліки іноземними мовами.

– Зйомки проходили у різних локаціях – Лондон, Мумбаї, Південна Дакота, Чикаго, Аляска, Австралія та ліс Амазонки. Творці намагалися мінімізувати роботу в студії. Як тобі зйомки в реальних локаціях?

– Класно, що в нас була можливість зніматися на справжніх локаціях, а не на фоні зеленого чи блакитного екранів. Ми зняли чудові сцени на цих чорних піщаних пляжах та вулканічних островах. Також знімали на вулицях Лондона та в лісах. І все це, на мою думку, справді допомогло зробити цей фільм більше вписаним в реальність, ніж якби ми знімали все в студії.

– Яка ваша улюблена сцена чи момент у фільмі?

– Мій улюблений момент – це зйомки у Камдені в Лондоні, де мене підвісили на дротах до спеціального крану. Там я літав та приземлявся на вулицях. Це було справді весело, бо мені вдалося політати над мостом у Камдені та побачити вулиці, якими я ходив роками, з висоти пташиного польоту.

Цікавий факт. Глуха актриса Лорен Рідлофф, яка грає Маккарі, провела дослідження міфології з американським консультантом з мови жестів, щоб розробити іменні знаки для кожного персонажа. Інші актори змогли навчитися певних жестів, щоб спілкуватися зі своєю колегою на знімальному майдачнику.

– Чому глядачам слід чекати фільму «Вічні»?

– Я дуже радий, що люди зможуть познайомитися з усіма персонажами. Адже ми намагалися створити цей величезний світ, де ви також зможете побути наодинці з героями у хвилини тиші та роздумів. Сподіваюся, ми зможемо проникнути у свідомість деяких із цих Вічних і побачити, як вони рятують світ.

Авторка: Торі Торн