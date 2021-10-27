Українська акторка зіграла у фільмі оператора Тарантіно

Відома актриса Даша Трегубова знялася в одній з головних ролей у фільмі Анджея Секули – оператора, який зняв такі культові стрічки, як «Кримінальне чтиво», «Чотири кімнати», «Американський психопат» та «Скажені пси».

Цей класичний фільм жахів вийде на екрани 28 жовтня, напередодні Хеллоуіну. Інші ролі першого плану виконали американські актори Олівер Тревена («Острів Гранд-Айл»), Лайра Гросс, Джейсі Кінг («Білі ціпоньки») та Брайан Гросс. За сюжетом українська лікарка (Даша Трегубова), яка займається вивченням сну у пацієнтів, після низки моторошних подій та знаків, помічає дивну поведінку дівчинки з американської родини. І для всіх ці ночі перетворюються на справжнє жахіття…

Чекаємо на прем’єру із нетерпінням!

Читай також:

Дженніфер Лопес постала у розкішній весільній сукні (ФОТО)

Парочки у пошуках пристрасті у трейлері фільму «Фантазії для дорослих»