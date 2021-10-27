Українець здобув бронзу на чемпіонаті світу з гімнастики в Японії

Українець дебютував і взяв бронзу на чемпіонаті світу в Японії

Ілля Ковтун посів третє місце на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики. Про це розповіла президент федерації гімнастики України — Стела Захарова. Змагання проходили в Японському місті Кітакюшю. Це був перший виступ 18-ти річного хлопця в фіналі чемпіонату світу, в його кар’єрі. Він був єдиним серед українців, хто виступав у чоловічому багатоборстві.

Всього у програмі було шість вправ: гімнастична діагональ, кін, кільця, стрибок, бруси та перекладина. Найбільшу кількість балів Ілля отримав за останню дисципліну — перекладина — 14,5. Найменшу на кільцях 12,933. По балам Ілля поступився японськом та китайському спортсменам. Абсолютним чемпіоном світу став гімнаст з китаю Чжан Бохен.

В історії України це друга «бронза» в цій кваліфікації. Першу, у 2019 році, завоював спортсмен Олег Вєрняєв. За інформацією, що ми отримали від президента федерації, Ілля Ковтун повернувся на батьківщину 25 жовтня. Стела Захарова прокоментувала цю подію як одну з найвагоміших для української гімнастики.

Фото – Gimnastična zveza Slovenije, НОК України та олімпійська команда

Читай також:

Найбільш очікуваний камбек десятиліття: гурт Би-2 їде до Києва

Дженніфер Лопес постала у розкішній весільній сукні (ФОТО)