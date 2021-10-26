Міша Романова презентувала трек «Бармен»: Слухаємо!

Співачка Міша Романова зібрала друзів, колег, шанувальників в резиденції відпочинку Osocor Residence, щоб в атмосфері заміської невимушеності представити свій новий сингл «Бармен».

«Можливо, найбільш автобіографічний трек в моєму житті» – так лаконічно співачка описує свою нову роботу «Бармен».

– Всі мої стосунки з хлопцями закінчувалися крахом. Я відкривала їм свою душу, а їм потрібно було лише моє тіло, — каже Міша. — Нічого нового, тема, добре знайома величезній кількості дівчат у нашій країні.

Співачку привітали в соціальних мережах десятки знаменитостей: Макс Барських, Сніжана Онопко, Алан Бадоєв, Катерина Варнава та інші. Барських, музичний продюсер співачки, не зміг особисто бути присутнім на презентації, тому стежив за нею онлайн.

Привітати особисто прийшли: співачка Jerry Heil, колишня колега по групі ВІА Гра Анастасія Кожевнікова, артисти Ivan NAVI, Віталій Козловський, генеральний продюсер Secret Service Entertainment Agency Михайло Ясинський, DJ NANA, блогер Олег Машуковський, радіоведучі Люкс ФМ Слава Дьомін та Василіса. Вела вечір Маша Виноградова, ведуча шоу «Точка М» на YouTube і радіо NRJ. Гості вечора так активно вітали артистку з прем’єрою, що всі подаровані Міші квіти помічники співачки забирали цілих два дні.

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