Фантазії для дорослих: дивитися офіційний трейлер

Kinomania Film Distribution представили український трейлер фільму «Фантазії для дорослих».

«Фантазії для дорослих»: дивитись трейлер фільму

За зачиненими дверима завжди знайдеться місце для смішних, незграбних та просто забавних ситуацій. Шість різних пар у погоні за гострими відчуттями влаштують справжню буфонаду – кому вдасться зміцнити стосунки, а хто приречений на френдзону?

У фільмі знялися Моніка Беллуччі, Ніколя Бедос, Карін Віар, Кароль Буке та інші. Режисерами виступили Давід Фонкінос та Стефан Фонкінос.

Прем’єра фільму «Фантазії для дорослих» запланована на 2 грудня 2021 року.

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