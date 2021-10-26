Селебриті отримав престижну посаду у сфері спорту

Легендарний футболіст Девід Бекхем знайшов нову роботу, на якій отримає величезний прибуток. Про це пише видання The ​​Sun.

Як виявилося, нещодавно зірка став амбасадор Чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі, а також глобальний амбасадор культури та туризму цієї країни. Девід Бекхем підписав контракт терміном на 10 років, за умовами якого він отримає 270 мільйонів доларів.

Проте, порадувалися за футболіста далеко не всі. Так, наприклад, деякі шанувальники та правозахисних організацій, зокрема Amnesty International, не у захваті від співпраці Девід Бекхема з Катаром. А все через порушення прав людини, зокрема прав жінок та представників ЛГБТ, у країні. А деякі фанати вважають, що селебриті, навпаки, позитивно вплине на це питання.

Фото: Getty Images

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