Брітні Спірс розірвала стосунки з родиною

Селебриті втомилася від поганого ставлення близьких

Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно звільнилася від опікунства свого батька Джеймі, продовжує з’ясовувати стосунки зі своєю родиною. Вона ображена, що родина ніяк не реагувала, коли дівчині була потрібна допомога. Зірка вирішила розірвати стосунки з родичами. Про це вона заявила у своєму Instagram.

«Чи не здається вам дивним, коли ви стрибаєте через обручі, щоб організувати поїздки або призначити дати на обід з людьми, яких ви любите, лише щоб знати, що вони заб’ють на тебе або просто підуть через 10 хвилин ???? ??? Добре, я зрозуміла… вони доступні мені лише тоді, коли їм це зручно. .. ну я більше не доступна для них ????????‍♀️ !!! Я не проти побути на самоті … і насправді мені набридло бути цією розуміючою матір’ю Терезою … якщо ти грубий зі мною, то з мене досить … мир ✌???? !!! Це повідомлення для моєї родини… за те, що завдали мені болю глибше, ніж ви могли уявити!!! Я знаю, що охорона ось-ось закінчиться, але я все ще хочу справедливості !!! Я всього 5 футів 4 дюйма, і все своє життя я грала більшу людину … ви знаєте, як це важко???» – вилила весь гнів співачка.

Схоже, що крім батька Джеймі, Брітні Спірс більше не хоче пускати у своє життя маму Лінн, сестру Джеймі Лінн та брата Браяна.

Фото: Getty Images

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