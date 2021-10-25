SOLD OUT, таємний шанувальник і доповнена 3D-реальність: як пройшов перший концерт ULIANA ROYCE в Києві

22 жовтня відбувся перший концерт співачки ULIANA ROYCE у клубі Atlas. Це перше велике сольне шоу співачки, до якого вона і її команда готувалися більше 3 місяців.

Режисером шоу став Олексій Боднар, з яким співачка співпрацює не вперше. Саме Олексій разом зі своєю командою знайшли візуальний стиль артистки у серії live і dance-performance і втілили його на великій сцені. В основі шоу – доповнена 3D-реальність, яка транслювалася на величезних екранах як окремий відеоряд. До кожного треку був створений окремий відеокліп, в основі якого лежали найостанніші прийоми 3D-моделювання, графіки та віджеїнга. Космічну реальність доповнили лазерні і світлові ефекти, а також неонова ілюмінація.

Весь перформанс з музичної точки зору можна було поділити на 2 частини. Перша частина – улюблені і знайомі всім треки з ЕР «То така любов» і «Мои правила». А в основу другої частини концерту ліг майбутній альбом ULIANA ROYCE, який почує світ лише в 2022 році. Але глядачі концерту змогли першими почути невидані треки співачки, а також насолодитися прем’єрою пісні Drama Queen, яка вийшла напередодні концерту. Саме цей трек ознаменував новий виток у творчості Уляни – зміну звучання у сторону сінт поп (synth pop), а також зміни в образах – вони стали більш чуттєві, розкуті і сексуальні.

Над сценічними образами ULIANA ROYCE працювала стиліст Марго Шекель, розробивши для співачки кілька образів – елегантний чорний костюм і провокаційний крістал бра, інкрустованим кристалами і камінням.

На сцені співачка дивувала не тільки музикою, але і хореографією. Сучасні танцювальні постановки та виступ з балетом – одна з ключових особливостей шоу Уляни, яка ще раз підкреслює універсальність артиста, його пластичність, працездатність і бажання дивувати публіку. Над хореографією для ULIANA ROYCE і її балету працювали відразу три танцюриста – Анастасія Полякова, Дмитро Присташ і Тимур Москальчук. Родзинкою перформансу став ексклюзивний дует співачки і саунд-продюсера Kirill Levy. Разом вони виконали трек «Карусели», який увійде до майбутнього альбому, над яким вони працюють.

Не обійшлося вечір без сюрпризів і загадок. Таємний шанувальник вручив Уляні букет, але вирішив дотримуватися статусу інкогніто, приховавши обличчя за шоломом. Хто ж приховує свою особистість, затятий фанат співачки або зоряний гість, залишається інтригою для всіх – включаючи саму Уляну.

Підтримати Уляну прийшли колеги по цеху і представники шоу-бізнесу. Серед гостей концерту були помічені продюсер Юрій Нікітін, Слава Камінська, Віталій Козловський, Монро, Jerry Heil, DJ Nana, Constantine, RUMBEROS, Юлія Юріна (ЮЮ), Ingret, Жан Гріцфельдт, KHAYAT, Gorim!, IVAN NAVI, Микита Ломакін.