Що сталось з актором, який зіграв Гантера у популярному серіалі «Друзі»?

Всі ми пам’ятаємо трохи дивакуватого, але милого, сором’язливого та кумедного Гантера з сіткому «Друзі»

На жаль, американський актор, який його зіграв, Джеймс Майкл Тайлер, помер 24 жовтня в своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 59 років.

Причина смерті Тайлера в такому молодому віці – рак простати четвертої стадії, з яким актор боровся з 2018 року. Однак публічно про свою хворобу він розповів після виходу спецепізода «Друзі: возз’єднання» в травні 2021 року.

З 1994 по 2004 рік Тайлер знявся в 148 епізодах серіалу «Друзі», в якому він зіграв Гантера – менеджера кав’ярні Central Perk. За сюжетом його герой був закоханий в персонажа Дженніфер Еністон – Рейчел, яка працювала там офіціанткою в перші сезони шоу.

Його колеги та друзі одразу відреагували на таку новину.

– «Друзі» не були б такими без тебе. Дякуємо за сміх, який ти приніс в шоу і у все наше життя. Нам буде так сильно тебе не вистачати, – написала у своєму Instagram Дженніфер Еністон.

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– Розмір вдячності, який ти приносив в приміщення і демонстрував щодня на знімальному майданчику, – це розмір вдячності, який я відчуваю за те, що я тебе знала. Спочивай з миром Джеймс, – написала Кортні Кокс (Моніка) у своїй соцмережі.

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– Світ знав його як Гантера з популярного серіалу «Друзі», але близькі Майкла знали його як актора, музиканта, борця з раком і люблячого чоловіка… Зустрівши його одного разу, ви б отримали друга на все життя, – йдеться в заяві сім’ї актора, яку опублікували американські видання.

Фото – Getty Images

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