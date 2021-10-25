«Коли заплющую очі, повертаюсь у вже порожній будинок»: співачка KOLA представляє пісню-присвяту

Автор та виконавиця власних пісень, починаючий саунд-продюсер та українська співачка KOLA презентує пісню на честь своєї бабусі, яка так і не встигла побачити онуку на великій сцені.

“Ба – ця пісня для тебе. Якби я хотіла знову побачити тебе у нашому садочку, присісти біля вікна та почути ті самі заповітні слова: “Онученько, шо ти хочеш снідати?”

У новій пісні співачка оголила той самий нерв, який старанно намагається знайти спокій. Настя (KOLA) зізнається, що часом дуже сумує та інколи сильно плаче за бабусею, тому і пісня має особливе для неї значення. Народилася “Ба” у співавторстві з талановитим Вовою SKOFKA.

– Моя Ба завжди мріяла побачити мене по телевізору, але так і не встигла… Проте я знаю, що навіть з неба вона все бачить і дуже пишається мною! Ця пісня розливається у моїй душі та я дуже хочу, щоб люди, які почують її, зрозуміли єдине: приділяйте більше часу своїм рідним людям поки вони ще живі. Адже так важливо поговорити з кимось, порадитися, повечеряти, обійняти та виразити свою сильну любов, – розповіла KOLA.

Разом з піснею співачка презентує відеороботу, в якій подумки переноситься у вже порожній будинок, який пронизаний теплими спогадами про бабусю. Режисером кліпу став Антон Ковальський.

“Коли заплющую очі можу зануритися у той дім, де проходило все моє дитинство, відчути той запах, дотик бабусиних рук та її голос. Я все це пам‘ятаю, ніби-то було вчора. І саме в цьому відео ми з командою намагалися відтворити ту атмосферу дому, по якому я ходжу багато років поспіль…та згадую, як усе було тоді.

Ліричний саунд та ностальгічний текст повертають слухача в безтурботне дитинство, коли кожен приїжджав до бабусі на літо. Прохолодний сад, тепле молоко, вечірні бесіди на річці, запах багаття і смачні бабусині вареники. У кожного свої спогади, але вони точно пов’язані з любов’ю і турботою бабусі.

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