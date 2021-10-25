Готує наступне покоління: Каньє Вест відкриває свою школу
Селебриті прагне приділити особливу увагу освіті баскетболістів
Американський репер Каньє Вест, який нещодавно офіційно змінив ім’я на Йє, відкриває власну школу. Про це пишуть західні медіа.
Підготовча школа буде розташовуватися у Південній Каліфорнії. Називатися вона буде Donda Academy, в честь покійної матері артиста Доньди, яка була педагогом за освітою. А навчатися там буде усього 60 студентів, зокрема перспективні баскетболісти. На сайті школи вказано, що вони планують випустити «наступне поколінням лідерів, мислителів і новаторів». Навчання буде цілком безкоштовним.
Особлива увага у школі буде приділятися баскетболу. Каньє Вест планує зібрати баскетболістів, яким не вистачає знань в інших областях. У школі вони зможуть поєднувати інтенсивні тренування та навчання. Репер вже особисто запросив на навчання молодих перспективних гравців Америки, серед яких Джаха Ховард та Джалілі Хукс
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