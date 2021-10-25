«Красные рюкзаки»: Смотри интересный проект об уникальной флоре и фауне Украины

«Червоні рюкзаки» — це п’ять програм для дітей молодшого й середнього шкільного віку, що розповідають про диких тварин, птахів і риб, які занесені до Червоної книги України та перебувають на межі зникнення. Зйомки відбулись влітку, в унікальному містечку Вилкове, Дунайській дельті та на Тузлівських лимананх.

Перша серія дитячих освітньо-розважальних програм буде присвячена Лісовому коту — рідкісній тварині дельти Дуная. Ця тварина занесена до Червоної книги України (власне, тому програма й має назву «Червоні рюкзаки»), її ще називають Очеретяний кіт. Окрема секція програм буде присвячена туризму, техніці безпеки та виживанню у польових умовах. Подальші випуски будуть розповідати про таких тварин: пелікан кучерявий, бджола медоносна, білуга звичайна, птах сиворакша.

Режисеркою та сценаристкою «Червоних рюкзаків» виступила Анастасія Матешко — режисерка, сценаристка, письменниця, членкиня Національної спілки кінематографістів України, лауреат Державної премії ім. Лесі Українки. Продюсеркою проєкту є Світлана Рудюк, директорка Dobranichfilm, сценаристка, режисерка, членкиня Національної спілки кінематографістів України та Української кіноакадемії.

«Легка форма подачі матеріалу і доступність маршрутів спонукатиме глядача повторити досвід ведучих проекту і відкрити для себе нову Україну – країну цікавих подорожей, яскравого біорізноманіття і рідкісних тварин. Тож, запрошуємо всіх до перегляду “Червоних рюкзаків”», — каже Світлана Рудюк.

Ведучими програм стали 12-річний Андрій Матешко та його пес Рей. Останньому, до речі, завели сторінку в інстаграмі, де активно розповідають про зйомки @rey_redbackpacks.

Хлопчик справді цікавиться природою й екологічною тематикою, мріє досліджувати навколишній світ із позиції екоактивіста. Попри свій юний вік, він уже має досвід у кіновиробництві. Знявся у фільмах «Готель Едельвейс», «Сходознавець», «Фокстер і Макс» і серіалі «Гордіїв вузол», а також озвучив героя в мультфільмі «Victor Robot».

Експертну підтримку надає Всесвітній фонд природи Україна. Науковою консультанткою виступила Інна Гоч, керівниця водного напряму у WWF Україна. У рамках цього напряму впроваджуються рішення з відновлення українського водного сектору, ревіталізація річок, збільшення відсотка вільно текучих рік, демонтаж застарілих перешкод, відновлення боліт, вивчення захисту осетрових тощо.