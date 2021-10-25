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Пахне зимою: Біллі Айліш випустить власний парфум

Біллі Айліш випустить власний парфум

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Американська співачка Біллі Айлиш оголосила, що збирається випустити свій власний парфум. Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

Аромат від співачки вийде в оригінальному флаконі, який символізує улюблені місця співачки на тілі людини: груди, шию і ключицю. Задумка Біллі Айліш була у тому, щоб парфум повністю відображав її саму. Аромат парфуму буде зимовим, з нотами амбри, какао, ванілі і теплих спецій.

«Він для мене затишний і чуттєвий. Мені хочеться згорнутися калачиком на Різдво. Я завжди хотіла, щоб люди відчували ностальгію. Це один з найкращих подарунків, які ми маємо в житті. Я б хотіла не бути такою ностальгічною і сентиментальною, але я просто одержима ідеєю мого дитинства і спогадів», – розповіла Біллі Айлиш ELLE.com.

Аромат від Біллі Айлиш можна буде придбати вже у листопаді 2021 року.

Фото: Getty Images

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