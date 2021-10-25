Барбі та Кен: хто зіграє ролі відомих ляльок фірми Mattel?

Канадський кіноактор Райан Гослінг виконає роль Кена в фільмі про ляльку Барбі

Як пишуть американські видання, Гослінг веде заключні переговори зі студією Warner Bros про зйомки. Спочатку він не збирався погоджуватися на роль через завантажений графік, однак студія продовжувала наполягати, що цю роль повинен зіграти саме Райан. До речі, не дивно, адже актор привабливий, підтягнутий та високий чоловік. Образ та роль будуть йому пасувати.

А як думаєш, хто ж виконає роль Барбі? Відкриємо секрет – красуня Марго Роббі. Разом вони будуть чудовою та гармонійною парою.

Зйомки фільму планують розпочати вже 2022 року, а прем’єра запланована на 2023 рік. Режисеркою кінокартини про культових ляльок Mattel стала Грета Гервіг. Деталі сюжету поки не розкриваються, але, з огляду на режисерський стиль Гервіг, це може бути дуже свіжий погляд на історію Барбі. Її фільм «Леді Берд» був номінована на «Оскар» в категорії «Кращий режисер», а «Маленькі жінки» отримали приз кіноакадемії за «Кращі костюми» і п’ять номінацій на «Оскар».

Фото – Getty Images

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