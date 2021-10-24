«Готовий підкорити весь світ»: Макс Барських дав інтерв’ю британському BBC

Перед своїм виступом у Лондоні артист поспілкувався з BBC Radio Bristol

Інтерв’ю почалося з того, що Макс Барських відреагував на порівняння його з Гері Барлоу, солістом і автором усіх хітів одного з головних поп-гуртів 90-х, Take That. За словами Барських, він не знає, чому західні медіа їх порівнюють, так як у Макса та і Гері абсолютно різна музика і стиль.

Розмова плавно перейшла до витоків кар’єри артиста. Макс Барських поділився з журналісткою BBC, як він робив перші кроки в творчості: в коледжі вивчав не музику, а дизайн і мистецтво в цілому. Проте, музика та сцена вже тоді викликали в ньому найбільш сильну пристрасть: Макс любив виступати на студентських концертах і заходах. Пізніше почав створювати музику самостійно, вдома на комп’ютері.

– Я навчився малювати звуками – так стали виходити мої перші пісні, – згадує Барських.

Говорячи з BBC про останню великої прем’єри – англомовному синглі Just Fly, артист зізнався, що написання цієї пісні було для нього челленджем.

– Спочатку було важко, але завдання мене сильно надихнула: адже таким чином ще більше людей зможе проникнути в хід моїх думок, в мої почуття, отримати моє глобальне послання цьому світу, – поділився Макс.

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