Wellboy – Вишні: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Молодий артист продовжує підкорювати шоубіз

«Ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші гуси»… Ми знаємо, що ти, як і всі ми, полюбили ці рядки і трек «Гуси» крутого українського виконавця Wellboy. А тому співак пішов далі та дропнув новий трек та кліп до нього під назвою «Вишні».

Дивитися прем’єру кліпу Wellboy – «Вишні» онлайн:

Фактично, у своєму новому синглі Wellboy співає про стосунки, але тепер порівнює їх з вишнями. ««Я підкинув вишню в небо, не попав до рота» – це про те, шо люди часто фантазуюють про своє майбутнє, але без прикладених зусиль підкинута вишня не потрапить до рота. В момент, коли вишня підкинута і летить у повітрі, вам потрібна удача або майстерність, щоб вона потрапила у відповідну точку», – сказано в описі кліпу на YouTube.

Нагадаємо, що насправді співака Wellboy звуть Аннтон Вельбой. Кліп на його хіт «Гуси» за чотири місяці зібрав понад 10 мільйонів переглядів на YouTube, пісня тримається у чартах Apple Music, Spotify та інших платформ.

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