Uncharted Незвіданне: дивитися офіційний трейлер

Том Холланд вирушив на пошуки скарбів у трейлері фільму «Uncharted: Незвіданне»
Кіностудія Sony презентувала трейлер фантастичного екшну «Uncharted: Незвіданне».
«Uncharted: Незвіданне»: дивитись трейлер фільму
У фільмі сміливий шукач пригод Натан Дрейк разом з молодим авантюристом, який шукає брата, відправляється на пошуки найбільшого скарбу в історії людства. Знайти золото їм вдасться лише за допомогою загадкової давньої карти. Але на скарби полюють не лише наші герої… «Є місця, непозначені на жодній карті, не зниклі, а загублені», – сказано у трейлері.
Головні ролі зіграли Том Холланд, Марк Волберґ та Антоніо Бандерас. Режисером виступив Колін Треворроу.
Прем’єра фільму «Uncharted: Незвіданне» запланована на 10 лютого 2022 року.
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