Uncharted Незвіданне: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Sony презентувала трейлер фантастичного екшну «Uncharted: Незвіданне».

«Uncharted: Незвіданне»: дивитись трейлер фільму

У фільмі сміливий шукач пригод Натан Дрейк разом з молодим авантюристом, який шукає брата, відправляється на пошуки найбільшого скарбу в історії людства. Знайти золото їм вдасться лише за допомогою загадкової давньої карти. Але на скарби полюють не лише наші герої… «Є місця, непозначені на жодній карті, не зниклі, а загублені», – сказано у трейлері.

Головні ролі зіграли Том Холланд, Марк Волберґ та Антоніо Бандерас. Режисером виступив Колін Треворроу.

Прем’єра фільму «Uncharted: Незвіданне» запланована на 10 лютого 2022 року.

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