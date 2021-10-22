Michelle Andrade – Без сна: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Україно-болівійська співачка Michelle Andrade представила нову відеороботу на свій трек «Без сна».

Дивитися прем’єру кліпу Michelle Andrade – «Без сна» онлайн:

«Без сна» – саме так можна охарактеризувати останні півроку з життя Michelle Andrade. Адже, зараз дівчина активно подорожує у ролі ведучої нового сезону «Орел&Решка. Земляни» та встигає приділяти достатньо часу своїй творчості. Але новий кліп артистки не про це, у ньому закладені більш глибокі сенси.

«Так, ми всі – різні люди, з різними думками і поглядами. Але якими б різними ми не були, нас об’єднує ніч – час натхнення, свободи, яскравих фарб, любові до життя і до самих себе. Моє покоління – це люди, які живуть часто в божевільному ритмі, але кайф від усього, що роблять. Саме тому ми знімали кліп вночі, і в ньому немає акторів – тут зібралися хлопці на одній хвилі зі мною», – прокоментувала співачка.

Режисером кліпу «Без сна» став Олексій Бондар. У відео Michelle Andrade мчить на швидкості в авто, з-під коліс якого летять іскри, їде задом-наперед на квадроциклі, «ширяє» над автомагістраллю, і навіть релаксує в русі – зустрічає світанок у відкритій фурі, що летить по місту.

«У відео немає хореографії, надуманих образів і нав’язаних історій. Мені хотілося показати Мішель такою, якою вона сама себе почуває. Їй подобаються тачки, мотоцикли, живе світло і динаміка. Вона може бути пацанятком, яка тягнеться від стріту, і в той же час надіти сексі-наряд і проїхатися в ньому на квадроциклі, підкоривши всіх навколо. У цьому контрасті вона органічна», – розповів режисер кліпу.

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