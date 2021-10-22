Jerry Heil – #ЗДН: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Jerry Heil зняла іронічний кліп про «старінння» під назвою #ЗДН
Артистка відзначила своє свято черговим релізом
Українська співачка Jerry Heil привітала себе з днем народження стьобним кліпом під назвою #ЗДН.
Дивитися прем’єру кліпу Jerry Heil – #ЗДН онлайн:
21 жовтня дівчині виповнилося 26 років. А тому Jerry Heil захотіла показати, як ставиться до процесу «старіння», та обсміяти усі ті кліше, якими докоряють дівчатам, яким ледь за двадцять.
«69 років — не вирок, якщо ти молода душею. І ніколи не пізно відправитися на пошуки кохання, адже, як показує Jerry Heil в ролі Jerry Hefner , яка живе в Межигір‘ї, має всі блага, найкращих представників чоловічої статі поруч і навіть може забажати і зняти шоу ХОЛОСТЯЧКА з Григорієм Решетником прямо у себе вдома , головною цінністю все одно виявляється любов (СПОЙЛЕР! яка недаремно римується з ім’ям Павло Зібров ????)», – поділилася співачка.
У кліпі Jerry Heil постала з сивим волоссям та з короною на голові в оточенні відбірних хлопців та у крутому будинку в Межигір’ї. Так зірка показує, що ніколи не пізно шукати своє кохання, адже вік – це лише цифра.
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