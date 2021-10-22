Фільм Стоп-Земля переміг у п'яти номінаціях премії Кіноколо

Серед інших кінострічка Катерини Горностай отримала головну нагороду — за найкращий повнометражний ігровий фільм

У четвер, 21 жовтня, в Києві оголосили переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Тріумфатором став фільм «Стоп-Земля» режисерки Катерини Горностай. Фільм про 16-річну Машу та її друзів, які переживають хвилюючі моменти дорослішання та першого кохання, переміг у всіх п’яти номінаціях, на які був висунутий. Серед них і головна — найкращий повнометражний ігровий фільм.

Катерина Горностай стала найкращою режисеркою, авторкою найкращого сценарію та отримала перемогу у номінації «Відкриття року» — за найкращий повнометражний дебют. Над створенням «Стоп-Землі» режисерка працювала більше трьох років.

— Зараз ми відпускаємо цю дитину в життя і вона піде у власне плавання — зустрічатися з глядачем. Що вона вже робить, власне, десь у світі. Хочеться працювати далі, є дуже багато нерозказаних історій, які хочеться розказувати. Сподіваюся, за допомогою нагород це буде можливо, — зазначила Катерина.

А найкращою акторкою стала Марія Федорченко, яка зіграла головну роль у фільмі «Стоп-Земля». Це — дебютна акторська робота дівчини. Перед зйомками Марія разом з іншими акторами фільму займалася в унікальній акторської лабораторії, яку створила Катерина Горностай та команда фільму — там підлітки вчилися імпровізувати та ставали цілісним акторським колективом.

До слова, це не перша престижна нагорода фільму — він вже отримував «Кришталевого ведмедя» від Юнацького журі програми Berlinale Generation 14plus на Берлінському міжнародному кінофестивалі, головний приз німецького Fünf Seen Filmfestival, а також Гран-прі, «Золотого Дюка» і перемогу в номінації «Найкраща акторська робота» на ОМКФ-2021. Всі охочі зможуть побачити фільм з 3 лютого — він вийде в кінопрокат. Інформаційний партнер картини — Новий канал.

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