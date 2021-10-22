Dantes – Грустные танцы: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Український співак Володимир Дантес, який виступає під псевдонімом Dantes, представив нову відеороботу на свій трек «Грустные танцы».

Дивитися прем’єру кліпу Dantes – «Грустные танцы» онлайн:

У кліпі Вова постав у сексапільному образі з гітарою, чим нагадав фанатам соліста гурту Måneskin Даміано Давіда. Події у відео відбуваються у столовій у корейському стилі. Сам Dantes зізнався, що без впливу хітового серіалу «Гра в кальмара» тут не обійшлося. У коментарі виданню Viva! Вова розповів, що «Гра в кальмара» вистрелила саме тоді, коли він з режисером Леонідом Колосовським почали знімати відео, а тому вирішили підхопити відповідну хвилю.

«Пісня – це витвір мистецтва. Кожен може розцінювати цю роботу так, як хоче. Мені хотілося чогось незвичайного і зухвало. Хочеться, щоб люди бачили, що мужньо можна виглядати в будь-якому вигляді. Якщо ви прагнете до мужності або жіночності, то можна виглядати як завгодно, головне – внутрішній посил і енергія. Мені хочеться бути відвертим і грубити в свої 33», – прокоментував свою роботу співак.

Читай також:

Jerry Heil зняла іронічний кліп про «старінння» під назвою #ЗДН

Виконавець треку «Гуси» Wellboy представив кліп на нову пісню «Вишні»