Алек Болдуін дав перші коментарі після трагедії

68-річний актор вийшов на зв’язок через півдня після трагедії, що сталася на знімальному майданчику фільму «Іржа» 22 жовтня в передмісті Санте-Фе, Нью-Мексико.

У своєму офіційному акаунті в Twitter Алек Болдуін висловив співчуття родині Галини Хатчинс, яка загинула від пострілу з реквізитної зброї під час зйомок: «Моє серце болить за її чоловіка, сина і всіх тих, хто знав і любив Галину».

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

