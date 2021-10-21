Зак Ефрон розірвав Instagram своїм голим торсом (ФОТО)

Селебриті показав, у якій фізичній формі перебуває зараз

У кімнаті стало спекотно? А телефон почав нагріватися? Це американський актор Зак Ефрон опублікував своє нове гаряче фото. У своєму Instagram селебриті дропнув кадр, на якому позує топлес.

34-річний актор вразив численних підписників своїм голим торсом з кубиками пресу, які з легкістю можна перерахувати. Яку ж роботу треба було пройти, щоб дійти до такого результату!

«Бажаю всім, кого я люблю, собі. Мені так пощастило, що я можу бути у цій подорожі з вами усіма», – підписав фото Зак Ефрон.

Просто подивіться на цього красеня, який вийшов з піни морської. Не можна відвести очей!

Фото: Getty Images

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