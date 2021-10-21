Єлизавета ІІ відмовилася від чергового звання. У чому причина?

Монархині не сподобався сюрприз від медіа

Гумористичний журнал для літніх людей The Oldie вирішив присудити королеві Єлизаветі ІІ звання «Старенька року». Але правителька відмовилася від такого титулу, пояснивши це тим, що «людині стільки років, на скільки вона почувається». Про це пише BBC.

Пропозицію назвати 95-річну Єлизавету II «Старенькою року» зробив письменник і телеведучий Джайлс Брендрет, який координує присудження нагороди. Він написав приватному секретарю монарха лист з питанням, чи не погодиться вона прийняти такий титул. Звання «Старенька року» журнал The Oldie присуджує вже 29 років.

Приватний секретар Єлизавети ІІ надіслав ввічливу відмову виданню, яке воно потім надрукувало у своєму випуску: «Її Величність вірить, що людині стільки років, на скільки вона почувається. Тому королева не вважає, що вона відповідає критеріям, необхідним для цього звання, і сподівається, що ви знайдете більш гідного одержувача».

Фото: Getty Images

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