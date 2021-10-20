Ксенія Мішина знялась у справжньому хоррорі: «Вона може стати топ-акторкою Голлівуду» (ексклюзивні фото)

Українська зірка Ксенія Мішина знялася у фільмі жахів режисера Василя Москаленко

Проект називається THE CHERNOBYL FALLOUT, це перший український соціальний хоррор. Фільм повністю на англійській мові, сценарій адаптований голлівудським сценаристом Майком Маккі.

За сюжетом, у Чернобильській Зоні Відчуження при таємничих обставинах зникає вчений з Великобританії (виконавець ролі – Роб Фельдман). Його сестра Олівія (Хлоя Луїза Буенс) прилітає в Україну й відправляється на пошуки у місто-привид Прип’ять. Вона знайомиться з Анастасією, екстравагантною дівчиною, що працює адміністратором у місцевому готелі, і просить її допомогти з пошуками брата. Саме персонаж Анастасії і грає Ксенія Мішина.

– Однією з моїх кіномрій – чи скоріше кіноцілей – були зйомки у хоррорі, – розповідає Ксенія Мішина. – І вуаля, нещодавно я примірила на себе роль у фільмі жахів і отримала кайф від процесу. Не зважаючи на те, що роль була невеликою, в мене залишився синець на тілі. А ще чекало довге разгримування після складного гриму. Крові було море! Коли я була маленькою, мені було цікаво, чи страшно акторам по ту сторону екрану? Тепер точно знаю, що ні! Скоріше забавно й весело. За це окреме спасибі команді і знімальній групі, – розповіла Ксенія.

Режисер проекту Василь Москаленко та Ксенія Мішина на знімальному майданчіку багато репетирували, деякі сцени знімали по кілька разів, але знаходили час й поспілкуватись й подуркувати.

– Його (Василя – прім.ред.) історія та погляди викликають повагу та захват, – розповіла Ксенія Мішина. – Дуже приємно працювати з цілеспрямованими людьми, що замотивовані власними цілями.

– Ксенія – дуже талановита та працьовита, – поділився враженнями режисер проекту Василь Москаленко. – Вона чудово впоралася з роллю на англійській мові. Думаю, що у Ксюші великі перспективі у світовому кіно. За п’ять років з її наполегливістю та самовіддачею вона може стати топ-акторкою Голлівуду.

Головну роль у фільмі The Chrnobyl Fallout зіграла акторка з Великобританії Хлоя Луїза Буенс (останні релізи «Круелла» – Walt Disney, «Кінгсман» – 20th Century Fox). Також, серед касту фільму Роб Фельдман («Вбиваючи Єву» – BBC America), Олег Драч («Смерть Сталіна», «Ціна правди»), Кіра Подольска («Кріпосна»).

Виробник фільму The Chernobyl Fallout – бутікова кінокомпанія Hollywood Ukraine.

Фото – ексклюзив

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