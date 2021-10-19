Кім Кардаш’ян виплатила Каньє Весту 23 млн доларів. Відкупилася?

Зірка захотіла повернути те, що і так їй належало

Американська знаменитість Кім Кардаш’ян та репер Каньє Вест, якого тепер звуть Йє, зараз проходять через процес розлучення. І хоча у медіа все виглядає доволі цивілізовано, проте, за деякі речі колишнім доводиться боротися. Так, наприклад, Кім довелося виплатити колишньому 23 мільйони доларів. Про це пише видання People.

Таку суму грошей телезірка змушена була віддати за їх спільний дім в Хідден-Хілс разом з усім начинням – побутовою технікою, колекційними предметами, різними картинами і творами мистецтва.

Фактично Кім Кардаш’ян сплатила першочергову вартість будинку та додала зверху ще 3 мільйони за окремі елементи інтер’єру. Як зазначено у документах, вартість будинку була оцінена незалежним експертом ще в червні 2020 року. І коштувати він міг би тепер до 60 мільйонів доларів. Тому ще по-сімейному домовилися.

Фото: Getty Images

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