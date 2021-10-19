Каньє Уест офіційно змінив ім'я

Тепер і в офіційний документах репер має інше ім’я

Трошки сумні новини під’їхали… 18 вересня 2021 року увесь світ попрощався з Каньє Вестом. Але не розводьте дарма паніку, бо ж американський репер просто офіційно змінив ім’я.

Тепер майже колишнього чоловіка Кім Кардаш’ян можна і треба величати Йе (Ye). Ось таке просте ім’я, яке складається всього з двох літер, тепер носить легенда. Тепер усі нові пісні артиста виходитимуть під новим іменем, тому забивайте у пошук правильне ім’я.

Нагадаємо, що процес зміни свого імені Каньє Вест розпочав ще два місяці тому. Тоді репер подав відповідне прохання в каліфорнійський суд. Причиною для зміни свого імені селебриті вказав «особисті причини».

Фото: Getty Images

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