Єлизаветі II заборонили пити улюблений алкоголь

Монархиня залишилася без знакового напою фільмів про Джеймса Бонда

Незабаром у Великій Британії будуть святкувати 70 років, як королева Єлизавета ІІ зійшла на престол. І щоб підготуватися до такого святкування (у червні 2022 року) та напруженого осіннього графіку, лікарі порекомендували правительці відмовитися від її улюбленого алкогольного напою.

Тепер королева залишилася без своєї щоденної порції мартіні. За іронією долі, саме знаковий напій з фільмів про Джеймса Бонда Єлизавета ІІ полюбляє випивати вечорами. Про це пише видання Vanity Fair.

«Королеві рекомендували відмовитися від вечірнього напою, зазвичай це мартіні. Для неї це не так важливо, вона п’є не багато, але це здається дрібної несправедливістю, що на даному етапі її життя їй доводиться відмовлятися від одного з дуже небагатьох задоволень», – розповів виданню близький друг королівської родини.

Фото: Getty Images

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