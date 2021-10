Секс у великому місті 2020: автор серіалу прокоментувала продовження

Письменниця розповіла, що думає про перезапуск популярного проекту

Всього через кілька місяців фанати «Секс у великому місті» зможуть нарешті побачити довгоочікуване продовження культового серіалу, яке вийде під назвою And Just Like That… Головні сюжетні лінії досі залишаються таємницею, незважаючи на численні підказки та зливи у мережу сценаріїв. Команда серіалу натхненно працює над постпродакшеном. Але виявилося, що не всі у захваті від перезапуску. І зараз йдеться не про акторку Кім Кетролл, яка відмовилася повертатися до ролі Саманти, а про саму авторку книги «Секс у виликому місті».

У коментарі виданню Deadline американська письменниця Кендес Бушнелл, зізналася, що рішення HBO створити сиквел було доволі очікуваним.

«HBO збирається на цьому заробити. Вони збираються використовувати його якомога більше. Вони провели перезапуск Пліткарки. Якби вони не провели перезапуск Сексу і міста, це було б дійсно дивно», – прокоментувала авторка.

Крім того, письменниця підкреслила, що екранізація HBO не повинна слугувати керівництвом для того, як жінки повинні жити: «Ми ніколи не говоримо про це, але жінкам слід подумати про це: Ви можете зробити набагато менше … коли доводиться покладатися на чоловіка. В кінці телешоу меседжі були не феміністськими. Але це телевізор. Це розвага. Ось чому люди не повинні будувати своє життя за прикладом телешоу».

Також Кендес Бушнелл зізналася, що не знає, як розгортатимуться події у продовженні «Секс у великому місті». Схоже, що вона не брала участі у роботі над новим проектом.

Нагадаємо, що прем’єра продовження серіалу «Секс у великому місті» під назвою And Just Like That… запланована на грудень 2021 року.

