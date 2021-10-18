Мілу Куніс та Ештона Катчера помітили на зйомках в Україні (ВІДЕО)

Американські зірки приїхали знятися у фільмі

Голлівудські актори Міла Куніс та Ештон Катчер були помічені на зйомках української комедії «Любовь и блогеры», який зараз знаходится на стадії виробництва.

На відео, яке було знято анонімним джерелом, можна розгледіти обличчя Ештона Катчера, який чекає на свою дружину біля старвагена. Пізніше з нього вийшла і сама зірка, одразу одягнувши сонячні окуляри.

Користувачі в мережі сперечаються, чи справжні Міла та Ештон були на відео. Адже, можливо, що це були і просто двійники, які знімалися у фільмі. Продюсери комедії Євген Таллер і Володимир Остапчук участь акторів у своєму фільмі поки ніяк не коментують.

«На даному етапі ми це відео коментувати не можемо», – пояснив Євген Таллер.

Фото: Getty Images

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