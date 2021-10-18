Кортні Кардаш’ян виходить заміж!

Сестричка Кім заручилася зі своїм бойфрендом

Американська знаменитість Кортні Кардаш’ян, яка доводиться старшою сестрою Кім Кардаш’ян-Вест, невдовзі вийде заміж! Її хлопець 45-річний барабанщик Blink 182 Тревіс Баркер нарешті освідчився дівчині. Про це стало відомо з Instagram самої нареченої.

У своєму профілі у соцмережі 42-річна Кортні Кардаш’ян опублікувала фото, на якому показала радісний момент. Тревіс Баркер освідчився світській левиці в одному з готелів каліфорнійського Монтесіто. Пропозиція руки та серця була зроблена на пляжі посеред безлічі червоних троянд та свічок. Музикант опустився на одне коліно та попросив Кортні стати його дружиною, подарувавши величезну діамантову обручку.

Лишень подивіться на цей прекрасний момент.

Фото: Getty Images

Читай також:

Кім Кардаш’ян закриває свій косметичний бренд KKW Beauty

Не довго горювала: Кім Кардаш’ян знайшла нового бойфренда