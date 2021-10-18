Гра в кальмара: скільки грошей серіал приніс Netflix?

Проект заробив для компанії рекордний прибуток

Популярний серіал «Гра в кальмара» принесе стрімінговому сервісу Netflix рекордний заробіток. Про це пише видання Bloomberg.

На виробництво серіалу «Гра в кальмара» було витрачено всього 21 мільйон доларів. При цьому через вихід серіалу стрімінг отримає 891,1 мільйона доларів. Сказати, що проект окупився – це нічого не сказати.

Такі підрахунки зробили у Bloomberg, оцінивши показники підписок та продовження передплати на Netflix. Нагадаємо, що Netflix – це стрімінговий сервіс, а це означає, що місячна підписка дає можливість переглянути всю бібліотеку відео. При цьому у компанії є показник, за яким вимірюють, скільки грошей приносить той чи інший проєкт.

Також серіал «Гра в кальмара» позитивно вплинула і на акції компанії Netflix, які зросли майже на 7% з часу виходу «Гри у кальмара» 17 вересня. Капіталізація компанії сягнула 278,1 мільярда доларів.

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