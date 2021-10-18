«Гра в кальмара»: коли з’явиться відеогра за мотивами серіалу?

Окрім кліпу за мотивами серіалу «Гра в кальмара» та реальної гри в житті, компанія Netflix готує ще дещо цікаве для фанатів

Голова Netflix Asia Міньон Кім повідомила, що вони дійсно розглядають можливість випустити відеогру “Гра в кальмара”. Про це пишуть в деяких закордонних виданнях. І, звісно, це не якась там несподіванка, адже шанувальники дивляться серіал по третьому-четвертому разу, щоб розгадати всі його таємниці.

Окрім самої відеогри Netflix думає – що ж буде далі для «Гри в кальмара», як франшизи. Компанія і режисер серіалу все ще обговорюють другий сезон, але Міньон Кім рекомендує фанатам притримати коней – серіал вийшов лише місяць тому.

Голова Netflix Asia не розповіла, якою саме може бути відеоігрова адаптація «Гри в кальмара». Однак можна з впевненістю сказати, що одними тільки стрілялками та гонками тут не обійтись. Серіал люблять та дивляться, тому що він створює сильну емоційну драму через відносини між учасниками: які челленджи штовхнуть їх на зраду, ким пожертвують для загального блага, з ким ділитися інформацією і ще багато чого.

Фото – кадри з серіалу

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