Деніел Крейг зізнався, що часто ходить в гей-клуби

Знаменитість втомився від агресивних чоловіків

Виконавець ролі Джеймса Бонда голлівудський актор Деніел Крейг розповів, що любить проводити час у гей-клубах. Таким зізнанням селебриті поділився в подкасті Брюса Боццо на SiriusXM.

Виявилося, що провести вечір в гей-барі для Деніела Крейга – звичайна річ. Він давно надає перевагу цим закладам у порівнянні зі звичайними. Деніел Крейг почав ходити туди ще у холостяцькі роки. Там йому навіть вдавалося знайомитися з дівчатами. Але найбільшою перевагою для зірки у гей-барах була і залишається дружня атмосфера без ноток агресії.

– Я ходжу в гей-бари стільки, скільки себе пам’ятаю, і одна з причин – це те, що я не вплутуюся там в бійки. У гетеросексуальних барах завжди знайдеться який-небудь агресивний кретин. Я просто втомився від цього. Гей-бар – це чудесне місце для відвідування. Там всі спокійні, абсолютно всі. І зовсім не обов’язково заявляти про свою орієнтацію, – пояснив Деніел Крейг.

Фото: Getty Images

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