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SONYA KAY з новим альбомом потрапила у глобальний плейлист Apple music

SONYA KAY с новым альбомом попала в глобальный плейлист Apple music

Племінниця Софії Ротару, співачка SONYA KAY  випустила новий альбом й потрапила з ним до глобального чарту та прикрасила обкладинку топової музичної платформи.

– Ми дуже ретельно працювали над кожним треком, і я точно знающо вони зачеплять слухача і кожен зможе знайтищось для себе в цьому міні альбоміМій альбом – це справжній драйв емоцій, – ділиться співачка. 

Майже півтора роки артистка стояла на роздоріжжі проте опанувала себе та презентує альбом пісеньякий включає «Драйв»«Крихітку»«Забери» та «Відчувай»

– Я людина дуже самокритичнаале хочу сказатищо я дуже задоволена тимяк все вийшлоЛюблю експериментувати над стилем і думающо це добретак як артист має завжди робити щось новещоб на нього було і цікаво дивитись і слухати, – резюмувала артистка.

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Додамощо у день релізу артистку підтримали не лише шанувальники а й радіостанції та зіркові колегиЯк зазначила Sonya Kay – це лише початок.

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