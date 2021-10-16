SONYA KAY с новым альбомом попала в глобальный плейлист Apple music

Племінниця Софії Ротару, співачка SONYA KAY випустила новий альбом й потрапила з ним до глобального чарту та прикрасила обкладинку топової музичної платформи.

– Ми дуже ретельно працювали над кожним треком, і я точно знаю, що вони зачеплять слухача і кожен зможе знайти, щось для себе в цьому міні альбомі. Мій альбом – це справжній драйв емоцій, – ділиться співачка.

Майже півтора роки артистка стояла на роздоріжжі , проте опанувала себе та презентує альбом пісень, який включає «Драйв», «Крихітку», «Забери» та «Відчувай».

– Я людина дуже самокритична, але хочу сказати, що я дуже задоволена тим, як все вийшло. Люблю експериментувати над стилем і думаю, що це добре, так як артист має завжди робити щось нове, щоб на нього було і цікаво дивитись і слухати, – резюмувала артистка.

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Додамо, що у день релізу артистку підтримали не лише шанувальники а й радіостанції та зіркові колеги. Як зазначила Sonya Kay – це лише початок.