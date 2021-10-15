Коли вийде 2 сезон серіалу «Гра в кальмара» на Netflix? Про що розповість нова частина гучного корейського проекту? Вся інформація про другий сезон «Гри в кальмара», яка доступна на сьогоднішній день, – у матеріалі Нового каналу

Корейський серіал «Гра в кальмара», що вийшов недавно на Netflix, по-справжньому розбурхав громадськість. Тільки ледачий не обговорює цю гучну прем’єру – хтось захоплюється авторською задумкою, а хтось, за традицією, відверто хейтить і сюжет проекту, і його реалізацію. Але факт залишається фактом: «Гра в кальмара» офіційно визнана найпопулярнішим проектом за всю історію існування стрімінгового сервісу. І головне питання, яким зараз задаються шанувальники серіалу: «Чи бути другому сезону?»

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«Гра в кальмара» – 2 сезон: дата виходу

Спочатку творець і режисер гучного корейського серіалу Хван Дон Хек задумував лише один сезон. Він не планував писати продовження, маючи намір розкрити всі «сюжетні віражі» та меседжі проекту в дев’яти епізодах. Але в недавньому інтерв’ю для The Times Хван Дон Хек зізнався, що у нього з’явилися ідеї щодо продовження історії.

Офіційно дата виходу 2 сезону серіалу «Гра в кальмара» невідома. Але судячи з настрою Хвана Дон Хека, продовження все ж таки побачить світ!

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«Гра в кальмара» – 2 сезон: деталі сюжету

Ось, що творець і режисер гучного корейського серіалу Хван Дон Хек розповів про сюжет другого сезону «Гри в кальмара»:

«Якщо робота над другим сезоном почнеться, однією з головних ліній буде історія ведучого. Я думаю, що тема з поліцейськими є проблемною не тільки в масштабах Кореї. У світових новинах часто зустрічається інформація про те, що поліція пізно вживає заходів, у результаті чого жертв стає більше або ситуація погіршується через їхню бездіяльність. Я б дуже хотів підняти це питання. Можливо, в другому сезоні в мене вийде реалізувати задумане…»

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