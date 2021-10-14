Гра в кальмара стала найпопулярнішим серіалом на Netflix. Чому – пояснює психолог

«Гра в кальмара» офіційно став найпопулярнішим серіалом Netflix, зібравши 111 мільйонів переглядів менше ніж за місяць. Йому вдалося змістити з лідерської позиції серіал «Бріджертон», який налічував 82 мільйони переглядів. Такою вражаючою статистикою стрімнговий сервіс Netflix поділився у своїх соцмережах.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Але у чому ж серіал з такою долею жорсткості набув такої популярності серед широкої аудиторії по всьому світу? На це запитання взялася відповісти ведуча та психолог проекту «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова.

– У цьому серіалі зачепили дві актуальні проблеми людства: борги та гра. По-перше, багато людей по всьому світу, в Україні не виключення, живуть в борг, перебиваючись від зарплати до зарплати, весь час позичаючи гроші. Тому глядачі зіставляють себе з героєм серіалу. Їм цікаво, які він зможе вибратися з боргової ями, бо їм також потрібно це зробити. По-друге, людей затягує гра, наприклад, в казино. Ігрозалежні люди думають, що ось-ось їм пощастить, і все вийде відіграти. Часто людям здається, що у них немає вибору, тому вони йдуть в гру, аби врятуватися. Часто борги та ігрозалежність пов’язані, – пояснила Наталя Єжова.

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