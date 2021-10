Гра в кальмара стала найпопулярнішим серіалом на Netflix. Чому – пояснює психолог

«Гра в кальмара» офіційно став найпопулярнішим серіалом Netflix, зібравши 111 мільйонів переглядів менше ніж за місяць. Йому вдалося змістити з лідерської позиції серіал «Бріджертон», який налічував 82 мільйони переглядів. Такою вражаючою статистикою стрімнговий сервіс Netflix поділився у своїх соцмережах.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

— Netflix (@netflix) October 12, 2021