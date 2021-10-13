Меган Маркл та принц Гаррі відмовляються хрестити доньку у Британії

Подружжя ніяк не налагодить стосунки з королівською родиною

Ні хвилини спокою – саме так можна охарактеризувати життя Меган Маркл та принца Гаррі. А після складання герцогами Сассекськими обов’язків старших членів родини ситуація стає все більше напруженішою. Цього разу Меган та Гаррі відмовляються хрестити свою доньку у Великій Британії. Про це пише видання Daily Mail.

Закордонні джерела кажуть, що Меган та Гаррі знову порушать важливу традицію для британської монархії. Мовляв, вони хочуть провести хрестини маленької Лілібет не у Віндзорському замку, а в Єпископальній церкві (США), яка є частиною Всесвітньої англіканської церкви.

Цікаво, як до такого рішення Меган та Гаррі поставиться сама королева? Адже після переїзду в США

принц Гаррі заявляв, що вони виховуватимуть дітей, як вважають за потрібне.

Фото: Getty Images

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