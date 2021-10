Маша Єфросініна: «Про них усі говорять» — актуальний проект про людей, які надихають

Поки всі обговорюють гучне шоу «Дорослі дівчата», на каналі Маші Єфросініної вийшов ще один новий проект «Про них усі говорять». Він кардинально відрізняється від решти контенту, який виходить на YouTube ведучої.

За словами Маші, вони давно з командою виношували ідею знайомити глядача з героями нашого часу! «Про них усі говорять» – це історії людей, які надихають своїм баченням світу, діями, проектами. Героями випусків стануть актуальні та яскраві особистості: артисти, інфлюенсери, продюсери, режисери, люди зі світу бізнесу, які перпендикулярно дивляться на стереотипи або створюють неординарні речі для нашого суспільства.

– Декілька місяців тому ми з командою мого каналу вирішили трансформувати рубрику «Про них усі говорять», присвятивши її людям, які, безумовно, значимі в нашому суспільстві -але не обов’язково гучним ім’ям, а ще й тим, що роблять для суспільства неймовірні речі, залишаючись у тіні своїх, проектів, які змінюють світ. Поштовхом до створення циклу таких випусків став номер журналу «Новий час», який розмістив на своїй обкладинці фото сучасних жінок, які надихають успіхами в бізнесі. І ми вирішили розповісти про них докладніше, – пояснила Маша Єфросініна.

«Про них усі говорять» – це не класичне інтерв’ю. Глядачі проекту разом з Машею проживуть невеликий епізод із життя героя, побачать залаштнуик успішного бізнесу, почують історії та думки близьких йому людей.

Героїнею першого випуску стала засновниця найвідомішої в Україні благодійної барахолки «Кураж базар» (з 2020 року «Кураж») Олена Гудкова. Олена не тільки відверто поділилася історіями про те, як їм вдалося провести 51 івент на різні тематики та зібрати більше 40 млн гривень на благодійність, а й показала залаштунки одного з найпопулярніших і улюблених багатьма фестивалів, познайомила зі своєю командою і чоловіком Олександром Гудковим, без якого не проходить жоден «Кураж».

Примітно, що інтерв’ю з Оленою вийшло напередодні фінального івенту, після якого фестиваль візьме паузу.

У найближчих випусках «Про них усі говорять» Маша Єфросініна планує показати та розповісти історію співзасновниці продюсерського центру Mozgi Entertainment Ірини Горової, а також засновниці сервісу оренди суконь Oh My Look Лєри Бородіної.