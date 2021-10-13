Ексклюзив! Українські композитори розповіли, чим відрізняється робота над музичним контентом для опери та кіно

Ілля Разумейко та Григорів Роман ─ тандем українських композиторів, які створюють музичний контент для опери, а також для кіно. Саме вони заснували лабораторію сучасної опери Opera aperta та арт-фестиваль PORTO FRANKO

Роман та Ілля представляли Україну на масштабних європейських та американських фестивалях з операми: IYOV, GAZ, Chornobyldrof. Також їх творчий тандем створив музичний супровід для багатьох сучасних фільмів: «Міф» (2018), «В нашій синагозі» (2018), «Історія зимового саду» (2018), «Екс» (2019), «Мати Апостолів» (2020), «Червона лінія. Корупція» (2021), «Колапс» (2021), «Небо Парасолька» (2022), «Свято Хризантем» (2022).

Роман та Ілля поділилися професійним досвідом і розповіли ексклюзивно для Нового каналу, чим відрізняється робота над створенням музики для опери й для кіно.

─ В кіно музика створюється після зйомок фільму, за кіноматеріалом. З оперою все навпаки. Музика є фундаментом драматургії, на який потім нанизуються режисура та візуальні рішення, ─ коментує Роман Григорів.

─ Стратегії роботи відрізняються, але нам однаково цікаво працювати для цих двох таких різних сегментів, ─ розповідає Ілля Разумейко. ─ Остання наша робота в кіно ─ це створення музики для документального серіалу «Колапс», в якому показані події навколо проголошення Незалежності України. Історична важливість цього серіалу надихає. За рік ми можемо працювати над декількома фільмами, тоді як розвиток концепції та написання однієї опери це процес, який може тривати більше року…

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