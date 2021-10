Благодійний Кураж Classy Birthday Party: останній івент на ВДНГ

Перший Благодійний за два роки, та останній “Кураж” перед невизначеною у часі паузою пройде 16 та 17 жовтня. Основою івенту стане святкування 6-го дня народження проєкту, багато зіркових гостей та особлива барахолка

Святкувати та проводжати “Кураж” на безстрокові канікули будуть: Smailov, Pavel Plastikk, Sabina, Katro Zauber, Yura Denysenko, Barbulone, Seba Korecky, Pantileev, Valerii Pronkin, Маша Єфросініна, Лєра Бородіна, Гарік Корогодський, Ярослава Гресь, Сабіна Мусіна, Дмитро Дір, Оля Руднєва, Вова Дантес, Юлія Бевзєнко, Монро, Коля Серга, Позитив, Андрій Бідняков, Анатолій Анатоліч, Єфим Констянтиновський та інші друзі події.

У своєму пості засновниця “Куражу” Альона Гудкова обіцяє, що цей “Кураж” буде особливо сентиментальним та яскравим: “І навіть якщо бабине літо закінчиться прямо на Куражі, у нас є стільки всього, щоб занурити вас у осінній лунапарк, тому щиро рекомендую вам не пропустити ці вихідні! Атракціони, колесо огляду, автодроми і вечірка до котрої заманеться в затишному павільйоні — гуляємо на все!”

Організатори підготували багато сюрпризів: особливі декорації, поставлене світло, багато метафану, святково прикрашені зони та навіть щасливу годину з ігристим — та запрошують відірватись востаннє.

Мистецтво куруватиме WE BAD — творче дуо дослідників урбаністичного простору, які створюють провокаційні, пластичні та свіжі образи. Вони створили арт на фасаді “Куражу”, як продовження теми мистецтва та відображення ідеї бути будь-яким, яку пропагандує проєкт.

На барахолці цього разу представлені відомі бренди: KSENIASCHNAIDER, SINOBI, Have A Rest, Keep, ONLY GOOD, Kachorovska, Shur Shur, Mari b, LILIT SARKISIAN ART SHOP, Na.Kooo та Bretone.

Благодійний “Кураж” є одним з найголовніших і найдушевніших з усієї серії івентів, адже більша частина від його прибутку йде на доброчинність, тим самим створюючи внесок у розвиток України. Організаторам не вдавалося втілити його два роки через пандемію. Цього року “Кураж” присвятив благодійні збори ментальному здоров’ю, ця тема — номер 1 з проблематики в усьому світі, не тільки в Україні.

Виручені під час івенту і під час спеціального масштабного розіграшу кошти будуть направлені на профілактику та первинну допомогу ментальному здоров’ю вразливих дітей і батьків у травмованій війною Луганській області. Проєкт реалізовує ГО СОС Дитячі Містечка Україна, яка вже 17 років допомагає дітям країни.

Його мета — проаналізувати та у разі виявлення потреби покращити психоемоційний стан вразливих дітей та батьків, сприяти стійкості їхнього ментального здоров’я. Проєкт включає роботу у Сєвєродонецьку та Старобільську первинної ланки допомоги ментальному здоров’ю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, що виховуються у прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу, а також дітей та сімей у складних життєвих обставинах.

Окрім цього, вже вдруге “Кураж” буде адаптовано для людей з нейровідмінностями та ментальною інвалідністю. Проєкт реалізовано разом з Diversity Consulting Agency (DCA) та громадською організацією Happy Today, що на благодійних засадах створює просвітницькі проєкти на тему аутизму.

У рамках співпраці, на “Куражі” введено інструменти, для покращення досвіду перебування на івенті таких людей. Наприклад, на івент буде запрошено волонтерів, які можуть супроводжувати людину з ментальними особливостями на “Куражі”, щоб отримати безкоштовний вхід та стати частиною фокус-групи, яка у майбутньому допоможе покращити всі процеси на майданчику для цієї ініціативи, близьким людей з ментальною інвалідністю, потрібно заповнити анкету.

Серед спікерів особливого зіркового лекторію: Маша Єфросиніна, Лєра Бородина, Гарік Корогодський, Ярослава Гресь, Юлія Бевзєнко та Ольга Руднєва.

У програмі вже традиційні і улюблені стендап і виступ Інародного театру Воробушек з запрошеним гостем — Антоном Савлєповим, багато різних активностей для дітей та дорослих, класична вінтажна барахолка, а ще зона для весілля з зірковими ведучими: Монро, Володимиром Дантесом, Колею Серьга, Андрієм Бідняковим, Гариком Корогодським, Васею Байдаком, Анатолієм Анатолійовичем, Позитивом та Єфимом Константиновським.

“Кураж” запрошує гостей у святковому одязі, планує безкоштовно бити тату “Кураж” та “Будь любим” на пам’ ять, а також фотографувати гостей івенту на полароїд.

Лайн-ап вихідних

Субота, 16 жовтня

12:00-14:00 Valerii Pronkin

14:00-16:00 Pantileev

16:00-17:30 Pavel Plastikk

17:30-19:30 Katro Zauber

19:30-22:00 Igor Smailov

22:00-00:00 Yura Denysenko

Неділя, 17 жовтня

12:00- 14:00 Ivan Barbul

14:00-16:00 Access mode

16:00-19:00 Seba Korecky

19:00-21:00 Mykyta

21:00-00:00 Saba&Dir

На заході і у приміщеннях обов’язковим є носіння маски.Коли: 16-17 жовтня



Час роботи: 12:00–00:00

Ціна онлайн — 150 грн

Ціна на вході — 200 грн.

Важливо: вхід з онлайн-квитками без черги. Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним й іменинникам безкоштовно.

Локація: 19-й павільйон ВДНГ, проспект Глушкова,1