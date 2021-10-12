Тіна Кароль та Ivan NAVI – Ангели все знають: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Тіна Кароль та Ivan NAVI під ручку прогулялися Львовом у відео на трек «Ангели все знають»
Українські співаки Тіна Кароль та Ivan NAVI презентували mood video на ремікс своєї дуетної пісні «Ангели все знають».
Дивитися прем’єру mood video Тіна Кароль та Ivan NAVI – «Ангели все знають» онлайн:
Для зйомок відео Ivan NAVI запросив Тіну Кароль у свій рідний Львів, щоб показати артистці найкращі куточки культурної столиці України. Зустріч зірки провели в рамках концертного туру співачки.
«Львів – моє рідне місто, і я знаю всі найкрасивіші його куточки. Часу було небагато, адже нас ще чекав саундчек і виступ ввечері, але все ж екскурсія вдалась. Моментами ми дуркували – як діти, фотографувались, сходили на легендарний блошиний ринок з платівками, книгами та старими фотоапаратами, піднялись на оглядовий майданчик, випили кави та навіть потанцювали просто неба під спів бандуриста, який, побачивши нас з Тіною, зіграв імпровізовано на бандурі «Ангели все знають». Така легка атмосфера може бути тільки у Львові. Хочу, аби її відчули всі, хто буде дивитись відео», – розповів Ivan NAVI.
У Львові Тіна Кароль та Ivan NAVI влаштували сюрприз шанувальникам і спільно презентували пісню «Ангели все знають» на сцені. Наприкінці пісні Іван несподівано підняв та закрутив Тіну в вихорі, зірвавши оплески понад тисячної зали.
«Красивий Львів. Красива пісня. А що знають ангели, лише можна гадати. Молода кров кипить, я тішусь», – поділилася враженнями Тіна Кароль.
Нагадаємо, що дуетна пісня «Ангели все знають» Тіни Кароль та Ivan NAVI була презентована в рамках альбому співачки «Молода кров».
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