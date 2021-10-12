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Не Аріана Гранде, не Леді Гага: Названо найпопулярнішу співачку 21 століття

Названо найпопулярнішу співачку 21 століття

Ліцензійна музична компанія PPL склала власний рейтинг  найпопулярніших співачок XXI століття у Великі Британії. Проаналізувавши пісні, що транслювалися на радіостанціях та телебаченні Великобританії з 2000 року, було названо найпопулярнішу співачку нового століття. Нею виявилася Pink.

Співачці вдалося обійти у рейтингу не менш відомих колег – Мадонну, Леді Гагу, Адель та багатьох інших. Загалом у рейтинг ТОП найпопулярніших співачок XXI століття потрапило 20 артисток.

ТОП найпопулярніших співачок ХХІ століття:

  • Pink
  • Мадонна
  • Кеті Перрі
  • Ріанна
  • Леді Гага
  • Адель
  • Бейонсе
  • Кайлі Міноуг
  • Little Mix
  • Уїтні Х’юстон
  • Тейлор Свіфт
  • Sugababes
  • Келлі Кларксон
  • Дуа Ліпа
  • Еллі Голдінг
  • Крістіна Агілера
  • Дайана Росс
  • Джесс Глінн
  • Ріта Ора
  • Аріана Гранде

Фото: Getty Images

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