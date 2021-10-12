Названо найпопулярнішу співачку 21 століття

Ліцензійна музична компанія PPL склала власний рейтинг найпопулярніших співачок XXI століття у Великі Британії. Проаналізувавши пісні, що транслювалися на радіостанціях та телебаченні Великобританії з 2000 року, було названо найпопулярнішу співачку нового століття. Нею виявилася Pink.

Співачці вдалося обійти у рейтингу не менш відомих колег – Мадонну, Леді Гагу, Адель та багатьох інших. Загалом у рейтинг ТОП найпопулярніших співачок XXI століття потрапило 20 артисток.

ТОП найпопулярніших співачок ХХІ століття:

Pink

Мадонна

Кеті Перрі

Ріанна

Леді Гага

Адель

Бейонсе

Кайлі Міноуг

Little Mix

Уїтні Х’юстон

Тейлор Свіфт

Sugababes

Келлі Кларксон

Дуа Ліпа

Еллі Голдінг

Крістіна Агілера

Дайана Росс

Джесс Глінн

Ріта Ора

Аріана Гранде

Фото: Getty Images

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