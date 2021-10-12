Не Аріана Гранде, не Леді Гага: Названо найпопулярнішу співачку 21 століття
Ліцензійна музична компанія PPL склала власний рейтинг найпопулярніших співачок XXI століття у Великі Британії. Проаналізувавши пісні, що транслювалися на радіостанціях та телебаченні Великобританії з 2000 року, було названо найпопулярнішу співачку нового століття. Нею виявилася Pink.
Співачці вдалося обійти у рейтингу не менш відомих колег – Мадонну, Леді Гагу, Адель та багатьох інших. Загалом у рейтинг ТОП найпопулярніших співачок XXI століття потрапило 20 артисток.
ТОП найпопулярніших співачок ХХІ століття:
- Pink
- Мадонна
- Кеті Перрі
- Ріанна
- Леді Гага
- Адель
- Бейонсе
- Кайлі Міноуг
- Little Mix
- Уїтні Х’юстон
- Тейлор Свіфт
- Sugababes
- Келлі Кларксон
- Дуа Ліпа
- Еллі Голдінг
- Крістіна Агілера
- Дайана Росс
- Джесс Глінн
- Ріта Ора
- Аріана Гранде
Фото: Getty Images
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