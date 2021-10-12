Фільми, схожі на серіал «Гра в кальмара», – що подивитися фанатам?

Шанувальники серіалу «Гра в кальмар», увага! Зараз почнеться гра, яка вам точно сподобається. Гаразд, жартуємо, гри не буде, але інформація точно варта вашої уваги. Адже ми склали список крутих фільмів, які за своїм сюжетом чи ідеєю схожі на серіал «Гра в кальмара», який нещодавно став рекордсменом Netflix.

Подобається заплутаний сюжет та вигадливі ігри? Тоді лови список фільмів, схожих на серіал «Гра в кальмар», які будуть тримати тебе у напрузі до самого кінця.

Фільми, схожі на серіал «Гра в кальмара»:

«Королівська битва»

«Платформа»

«Експеримент»

«Голодні ігри»

«Куб»

«Посвячений»

«Дивергент»

«Час»

«Острів»

«Гостя»

«Той, що біжить лабіринтом»

«Різники»

«Геймер»

«Як я тепер кохаю»

«П’ята хвиля»

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