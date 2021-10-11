Ксенія Мішина та Олександр Еллерт заручилися! Подробиці

Зірки продовжують інтригувати шанувальників

Останнім часом українська акторка Ксенія Мішина намагалася ніяк не коментувати свої стосунки зі сценаристом Олександром Еллеротом. Мовляв, у них все складно, але вони намагаються вирулити з цього періоду. Протягом тривалого часу Ксенія та Олександр не з’являлися одне в одного у соціальних мережах, але фанати пари весь час підловлювали їх разом. І ось, схоже, що пара остаточно примирилася і навіть більше – заручилася!

Те, що Олександр Еллерт освідчився Ксенії Мішиній можна зрозуміти з їхніх сторіз. Принаймні, такі висновки роблять шанувальники пари, проводячи свої «розслідування» та зіставляючи факти у відео. Нещодавно Олександр Еллерт опублікував сторіз, у якій розповідає, що нарешті зважився на важливий крок у житті. Він повідомив, що відповідальні півгодини його життя пройшли вдало, та все вийшло. Також він подякував майстерні декору та флористики, а також акаунту з вертольотних прогулянок. Після цього Ксенія Мішина у своїх сторіз з’явилася з обручкою на пальці, яку помітили уважні підписники.

Невже це таки правда і Ксенія Мішина та Олександр Еллерт таки заручилися? Чекаємо офіційної заяви.

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