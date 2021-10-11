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Ксенія Мішина та Олександр Еллерт заручилися! Подробиці

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт заручилися! Подробиці

Зірки продовжують інтригувати шанувальників

Останнім часом українська акторка Ксенія Мішина намагалася ніяк не коментувати свої стосунки зі сценаристом Олександром Еллеротом. Мовляв, у них все складно, але вони намагаються вирулити з цього періоду. Протягом тривалого часу Ксенія та Олександр не з’являлися одне в одного у соціальних мережах, але фанати пари весь час підловлювали їх разом. І ось, схоже, що пара остаточно примирилася і навіть більше – заручилася!

Те, що Олександр Еллерт освідчився Ксенії Мішиній можна зрозуміти з їхніх сторіз. Принаймні, такі висновки роблять шанувальники пари, проводячи свої «розслідування» та зіставляючи факти у відео. Нещодавно Олександр Еллерт опублікував сторіз, у якій розповідає, що нарешті зважився на важливий крок у житті. Він повідомив, що відповідальні півгодини його життя пройшли вдало, та все вийшло. Також він подякував майстерні декору та флористики, а також акаунту з вертольотних прогулянок. Після цього Ксенія Мішина у своїх сторіз з’явилася з обручкою на пальці, яку помітили уважні підписники.

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Невже це таки правда і Ксенія Мішина та Олександр Еллерт таки заручилися? Чекаємо офіційної заяви.

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