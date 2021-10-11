Кім Кардаш’ян назвала істину причину розриву з Каньє Вестом

Селебриті нарешті зізналася, що пішло не так у її шлюбі

Не так давно американська бізнесувумен Кім Кардаш’ян розповіла, що розлучається з репером Каньє Вестом. Але через деякий час після гучної заяви майже колишніх партнерів помічають разом. У фанатів одразу виникли запитання, чи тема розлучення досі актуальна. Саме тому Кім вирішила все прояснити.

В ефірі шоу SNL Кім Кардаш’ян заявила, що вона й досі носить прізвище Кардаш’ян-Вест, але з Каньє вони більше не разом. А потім зірка назвала істину причину їхнього брейкапу.

«Коли я розлучилася з ним, ви маєте знати, що все зводилося до одного – його особистості. Я знаю, що це звучить підло, але я завжди прагну до щирості», – поділилася селебриті.

Також Кім Кардаш’ян назвала практично колишнього чоловіка найкращим у світі. Вона визнала, що він прекрасний батько, підприємець та митець. Але схоже, що чоловік для Кім репер так собі.

Фото: Getty Images

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