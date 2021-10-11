«Гра в кальмара»: Актори і ролі. Як знайти їх в Instagram
Якщо ви ще не бачили серіал «Гра в кальмара» від Netflix, вкрай рекомендуємо внести цей проект до списку обов’язкових до перегляду найближчим часом. Серіал вже встиг обійти за рейтингами інші топові проекти Netflix, і залишив позаду навіть Sex Education і «Паперовий будинок». А щоб ближче вас познайомити з акторами «Гри в кальмара», в цьому матеріалі ми зібрали коротку інформацію про них і залишили посилання на їх Instagram сторінки.
Отже. Гра в кальмара. Актори і ролі
Гравець 067
Роль стриманої головної героїні дісталася 27-річній моделі Чжон Хо Ен, учасниці реаліті «Топ-модель по-корейськи». Цікаво, що раніше дівчина не знімалася в кіно і серіалах.
Всього за тиждень на її Instagram @hoooooyeony підписалося більше 10 млн чоловік і кількість стрімко зростає.
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Гравець 456
Роль головного героя серіалу «Гра в кальмара» зіграв актор Лі Чжун Чже. У нього до виходу проекту на стрімінговій платформі взагалі не було Instagram аккаунту. Зараз же у Лі Чжун Чже @from_jjlee більше 3 млн підписників і синя галочка, яку вдається отримати далеко не всім зіркам.
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Гравець 218
Друг головного героя, який за сюжетом довгий час обманював свою матір, прикидаючись успішним фінансистом, актор Пак Хе Су теж створив сторінку в Instagram після виходу «Гри в кальмара», і за цей короткий час вже обзавівся майже 2 млн підписників.
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Гравець 199
Роль єдиного гравця не корейця зіграв 33-річний Анупам Тріпатхі, южнокорейський актор індійського походження. У його Instagram на даний момент теж майже 2 млн підписників.
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Гравець 212
Роль найнавіженішої учасниці гри, котра нерідко викликає огиду і презирство своїми словами і вчинками, дісталася Кім Чжу Рен. А ось їй синя галочка поки не дісталася, незважаючи на майже 2 млн підписників.
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Гравець 1
Найстарший актор першого плану в «Грі кальмара» – 76-річний Про Ен Су. Цікаво, що раніше він практично завжди грав буддійських ченців. На його Instagram @ohyoung_soo на даний момент підписалося трохи більше 200 тисяч людей.
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Гравець 101
Роль головного антагоніста серед гравців дісталася Хо Сон-тхе. Цікаво, що цей актор непогано володіє російською мовою, чим здивував фанатів в серіалі «Монстр».
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Гравець 240
Дівчину, яка з другорядного персонажа перетворилася на одного з головних в середині серіалу «Гра в кальмара», зіграла Чжи Єн, південнокорейська актриса і співачка. Ви здивуєтеся, подивившись на фото в її профілі!
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Поліцейський
Красеня-поліцейського зіграв Ві Ха Джун, південнокорейський актор і модель. У його Instagram багато гарячих знімків, тожне дивно, що у нього велика армія шанувальників – понад 7 млн підписників.
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