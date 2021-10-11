«Гра в кальмара»: Актори і ролі. Як знайти їх в Instagram

Якщо ви ще не бачили серіал «Гра в кальмара» від Netflix, вкрай рекомендуємо внести цей проект до списку обов’язкових до перегляду найближчим часом. Серіал вже встиг обійти за рейтингами інші топові проекти Netflix, і залишив позаду навіть Sex Education і «Паперовий будинок». А щоб ближче вас познайомити з акторами «Гри в кальмара», в цьому матеріалі ми зібрали коротку інформацію про них і залишили посилання на їх Instagram сторінки.

Отже. Гра в кальмара. Актори і ролі

Гравець 067

Роль стриманої головної героїні дісталася 27-річній моделі Чжон Хо Ен, учасниці реаліті «Топ-модель по-корейськи». Цікаво, що раніше дівчина не знімалася в кіно і серіалах.

Всього за тиждень на її Instagram @hoooooyeony підписалося більше 10 млн чоловік і кількість стрімко зростає.

View this post on Instagram Публикация от HoYeon Jung(Chung) (@hoooooyeony)

Гравець 456

Роль головного героя серіалу «Гра в кальмара» зіграв актор Лі Чжун Чже. У нього до виходу проекту на стрімінговій платформі взагалі не було Instagram аккаунту. Зараз же у Лі Чжун Чже @from_jjlee більше 3 млн підписників і синя галочка, яку вдається отримати далеко не всім зіркам.

View this post on Instagram Публикация от jung jae Lee (@from_jjlee)

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Друг головного героя, який за сюжетом довгий час обманював свою матір, прикидаючись успішним фінансистом, актор Пак Хе Су теж створив сторінку в Instagram після виходу «Гри в кальмара», і за цей короткий час вже обзавівся майже 2 млн підписників.

View this post on Instagram Публикация от 박해수 PARKHAESOO (@haesoopark_official)

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Роль єдиного гравця не корейця зіграв 33-річний Анупам Тріпатхі, южнокорейський актор індійського походження. У його Instagram на даний момент теж майже 2 млн підписників.

View this post on Instagram Публикация от Anupam Tripathi (@sangipaiya)

Гравець 212

Роль найнавіженішої учасниці гри, котра нерідко викликає огиду і презирство своїми словами і вчинками, дісталася Кім Чжу Рен. А ось їй синя галочка поки не дісталася, незважаючи на майже 2 млн підписників.

View this post on Instagram Публикация от 김주령Kim Joo Ryoung Actress (@kimjooryoung)

Гравець 1

Найстарший актор першого плану в «Грі кальмара» – 76-річний Про Ен Су. Цікаво, що раніше він практично завжди грав буддійських ченців. На його Instagram @ohyoung_soo на даний момент підписалося трохи більше 200 тисяч людей.

View this post on Instagram Публикация от Oh Young Soo (@ohyoung_soo)

Гравець 101

Роль головного антагоніста серед гравців дісталася Хо Сон-тхе. Цікаво, що цей актор непогано володіє російською мовою, чим здивував фанатів в серіалі «Монстр».

View this post on Instagram Публикация от 허성태 (@heosungtae)

Гравець 240

Дівчину, яка з другорядного персонажа перетворилася на одного з головних в середині серіалу «Гра в кальмара», зіграла Чжи Єн, південнокорейська актриса і співачка. Ви здивуєтеся, подивившись на фото в її профілі!

View this post on Instagram Публикация от 이유미 (@leeyoum262)

Поліцейський

Красеня-поліцейського зіграв Ві Ха Джун, південнокорейський актор і модель. У його Instagram багато гарячих знімків, тожне дивно, що у нього велика армія шанувальників – понад 7 млн ​​підписників.

View this post on Instagram Публикация от 위하준 Wi Ha Jun (@wi__wi__wi)

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