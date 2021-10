Селена Гомес і Кріс Еванс зустрічаються

Невже зірки знайшли нове кохання?

Щось давно нічого не було чути про любовне життя нашої улюбленої Селени Гомес. Але шанувальники артистки не дають сумувати. У мережі вони поділилися підозрою про те, що Селена Гомес почала зустрічатися з актором Крісом Евансом. Оце так! З чого ж такі висновки – давайте розбиратися.

Все почалося з того, що фанати Селени помітили, що Кріс Еванс підписався на артистку в Instagram. Здавалося б, що у тому такого. Але красавчик Кріс Еванс підписаний всього на 162 акаунти. Окрім того, джерела американських ЗМІ стверджують, що бачили зірок разом біля студії в Лос-Анджелесі, а потім ще раз в ресторані.

BRO I AM NOT MAD ABOUT THIS RUMOR SELENA GOMEZ AND CHRIS EVANS ARE SUCH A POWER COUPLE pic.twitter.com/S5aMChGzfW

— dilf lover (@uhdonttellmymom) October 7, 2021