«Могилевська, су***, мого чоловіка клеїла в мене на очах»: зізнання Олі Полякової

Вийшов третій епізод YouTube-шоу «Дорослі дівчата» з Олею Поляковою і Машею Єфросініною в головних ролях

У новому епізоді «Дорослих дівчат» Оля Полякова та Маша Єфросініна продовжують на власному досвіді розглядати питання, що хвилюють всю Україну. Центральним сюжетом випуску стало питання дружби: чи є вона взагалі, яка вона буває та чи існує дружба між чоловіком та жінкою?

Під час гри, коли ведучі мають відповідати на прості запитання, Оля Полякова зізналась, що таки ревнувала свого чоловіка один раз у житті та розповіла сенсаційну історію.

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– Могилевська (співачка Наталя Могилевська – ред.), су***, мого чоловіка клеїла в мене на очах! Дивись, підійшла ось так і говорить (чоловіку): «У вас такий гарний піджак»! А я кажу: «Наталя Олексіївна, нам вже час йти». Потім вона продовжила ще на одному святі, слава Богу, що я поїхала звідти, – розповіла Полякова.

В шоці від такої інформації була навіть Маша Єфросініна.

Хочеш дізнатись ще більше цікавих і шокуючих подробиць? Чому Оля Полякова дружить тільки з чоловіками? І як незнайома дівчина просила в Маші Єфросиніної номер її чоловіка? Тоді обов’язково дивись новий випуск «Дорослих дівчат».

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