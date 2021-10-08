Яке ім’я насправді мали дати принца Вільяму?

Принцеса Діана сама назвала свого первістка

Зараз імена принца Вільяма та принца Гаррі просто неможливо не впізнати, а тому складно уявити, що нащадки королеви Єлизавети ІІ могли мати зовсім інші імені.

Як стверджує королівський історик Роберт Лейсі, принц Чарльз планував назвати свого первістка Артуром. На імені Вільям наполягала саме принцеса Діана. Навіть у такому питанні складність стосунків королівської пари давалася взнаки.

Леді Ді хотіла назвати сина на честь королівського воїна Вільгельма Завойовника, якого коронували після перемоги в битві при Гастінгсі перед Різдвом. Парі таки вдалося дійти компромісу. Принц Чарльз вирішив поступитися дружині і хлопчика назвати Вільямом, а ім’я Артур стало його другим. А от третю частину повного імені запропонував принц Філіп.

Тож, повне ім’я старшого сина принца Чарльза та принцеси Діани звучить так – Вільям Артур Луї.

Фото: Getty Images

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